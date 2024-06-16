✨新品✨未使用❗INTERMEZZO‼️インターメッツォ‼️✨セットアップスーツ

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商品詳細
■ブランド 【INTERMEZZO】 インターメッツォ■カテゴリー セットアップスーツ コーデュロイスーツ■カラー ブラック■サイズ Lサイズ チェスト:94～102cm 身長 :170～180cm ※目安としてご判断下さい。 《ジャケット》 肩幅:48cm 身幅:57cm 胴幅:55cm 着丈:76cm 袖丈:58cm 《パンツ》 ウエスト:43cm 股上:29cm 股下:71cm 渡り:35cm 裾幅:23cm ※素人平置き採寸につき、多少の誤差は ご容赦下さい。■素材 ポリエステル100%■季節感 秋・冬・春■コンディション 新品❗未使用❗極美品‼️ ※新品・未使用ですが素人自宅保管にご理解 頂ける方のみご購入をお願い致します。 ※状態は写真にてご判断下さい。※丁寧に折り畳み発送しますが、畳シワが付きます のでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal925480.html
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