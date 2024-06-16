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✨新品✨未使用❗INTERMEZZO‼️インターメッツォ‼️✨セットアップスーツ
商品番号 W54121148056
商品名

✨新品✨未使用❗INTERMEZZO‼️インターメッツォ‼️✨セットアップスーツ
ブランド名 インターメッツォ
特別価格 税込 14,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド　　　　【INTERMEZZO】　インターメッツォ■カテゴリー　　　　セットアップスーツ　　　　コーデュロイスーツ■カラー　　　　ブラック■サイズ　　　　Lサイズ　チェスト:94～102cm　　　　　　　　　身長　:170～180cm　　　　※目安としてご判断下さい。　　　　　　《ジャケット》　　　　　　　　　肩幅:48cm　　　　　　　　　身幅:57cm　　　　　　　　　胴幅:55cm　　　　　　　　　着丈:76cm　　　　　　　　　袖丈:58cm　　　　　　《パンツ》　　　　　　　ウエスト:43cm　　　　　　　　　股上:29cm　　　　　　　　　股下:71cm　　　　　　　　　渡り:35cm　　　　　　　　　裾幅:23cm　　　　※素人平置き採寸につき、多少の誤差は　　　　　ご容赦下さい。■素材　　　　ポリエステル100%■季節感　　　　秋・冬・春■コンディション　　　　新品❗未使用❗極美品‼️　　※新品・未使用ですが素人自宅保管にご理解　　　頂ける方のみご購入をお願い致します。　　※状態は写真にてご判断下さい。※丁寧に折り畳み発送しますが、畳シワが付きます　のでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal925480.html
http://narcologia.ru/goods/response537842.html
http://narcologia.ru/goods/moisture515569.html
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