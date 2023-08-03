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PORTER サックスバー コインケース
商品番号 D40164163801
商品名

PORTER サックスバー コインケース
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERのコインケース。鍵なども収納出来るそうでマルチにお使い頂けます。写真撮影のために袋から出しましたが、普段は袋に入った状態で保管しておりました。オリーブ×ホワイト
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