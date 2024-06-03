【タグ付き】ヒステリックグラマー☆ヒスガールロゴ ナイロン コーチジャケット

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☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を実施中!!◎全商品、送料無料・即購入OKです!!◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ねください。⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️#古着屋Wrappin▪️ブランド▪️ヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOUR ▪️商品▪️ナイロンコーチジャケットアウタージャケットブルゾンヒスガール▪️サイズ▪️表記M▪️サイズ実寸（cm）▪️・着丈69・身幅60・肩幅49・袖丈61多少の誤差はお許しください。▪️カラー▪️青 /ブルー▪️素材▪️表地ナイロン裏地ポリエステル▪️購入元▪️ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品▪️状態▪️タグ付き未使用品⚫︎注意事項当店の商品は古着または新古品になりますので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控えください。見る端末、写真撮影による色合いが実物と多少異なる場合がございます。⚫︎発送についてご購入の翌日、翌々日以内に発送させていただきます。補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。⚫︎梱包についてコンパクトに梱包いたしますので、畳みジワはご了承ください。こちらにもオススメ商品を大量出品中です☺︎#古着屋WrappinZ353素材...ナイロンカラー...ブルージップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし