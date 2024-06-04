ハワイアンジュエリー リング ターコイズ 指輪 K14 メンズ レディース ...

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LUXSiAショップ新発売商品！お一つ通常8980円の所6980円！※ターコイズの黒の葉脈状の模様は個体によって違うため、写真と全く同じ柄が届くという事はございません！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！▲最高品質のノンアレルギー素材使用！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！#LUXSiAステンレス商品↑金属アレルギーの方でも安心してご使用！購入の際はサイズをコメント下さい！サイズは下の商品説明欄↓\u003c商品説明\u003e●商品名:ハワイアンジュエリーリングターコイズプルメリアスクロール●色:写真のみ●素材:ステンレススチール316L/K14イエローゴールドコーティング●サイズ:9号,11号,13号,15号,17号,19号,21号※太めのリングなので普段細いリングをお使いの方は1~2号大きいサイズをオススメです！●太さ：8mm厚み：1.8mm●男女兼用★正面はターコイズの浮き出！横はスクロールが描かれ裏はプルメリアが描かれてます！★ターコイズとは?強い守護のパワーを持ち、邪気をそらして持ち主を厄災から守ってくれると伝えられています♪★素材のステンレススチール316Lとは？金属アレルギーをお持ちの方やお肌がデリケートな方でも問題なく使用できるノンアレルギー素材となっております♪★プールやお風呂でも付けっぱなしでも大丈夫？医療用品にも使われているステンレスです♬高品質な素材で変色もせず•傷•汚れにも強く半永久的な輝きを演出します！★ハワイでは愛する人から想いを込めてハワイアンジュエリーを贈る習慣があります♩#プルメリアプルメリアを身につけると魅力的になると言われています♫#スクロール(波)寄せては返す途切れることのない波。永遠に途切れることのない幸運を表しています！サージカルステンレス316Lペアリングプレゼント サーフ系 西海岸 ビーチ ビーチガールハワジュ 金属アレルギー 海プール旅行#リング#ペア#ハワイアンジュエリー#ハワイアン