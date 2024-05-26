everyone × A. PRESSE nep drizzler jacket

●商品名伊勢丹新宿限定everyone×A.PRESSEnepdrizzlerjacketドリズラージャケットエブリワンツイードtweed●サイズS●状態新品未使用●発送元東京都●発送方法匿名配送●商品説明自身で購入した確実正規品なのでご安心ください。大きい方のトートバッグになります。●注意事項1.レシートがあるかないかの質問がありますが自分は基本的にはレシートを付けることができません。コピーも意味がないと思っておりますので省略させて頂いております。偽物が多数出回っており、不安なのもわかりますが評価と実績を見て頂いて偽物を売るような出品者だと思ったら他で購入してもらって結構です。2.基本的に24時間以内の発送を心がけていますが場合によってはできない日もありますのでご了承よろしくお願いします。thenorthfaceノースフェイスアウトドアneighborhoodネイバーフッドsupremeシュプリームdaiwadaiwapier39ダイワピア窪塚洋介木村拓哉WTAPSダブルタップス西山徹スタイリスト私物ennoy長谷川昭雄sszニューバランスニューバランス992ニューバランス990在原みゆ紀OGビンテージヴィンテージvintageminnanoBluelagブルーラグ



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