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バービー ファッションモデルコレクション 10周年記念本
商品番号 Y57834445315
商品名

バービー ファッションモデルコレクション 10周年記念本
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,247 円
在庫状況 あり

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商品詳細

函下部に少イタミありますが、本体は目立った汚れやイタミもなく良好なコンディションです。あくまでも中古品になりますので、写真に写らない程度の細かいキズなどを気になされる方は念のため購入をお控えくださいませ。#バービー#Ingenue#ブルースーツ#TheIngenue#デビュー#バービー#FMC#ドール#インザピンク#バービー人形#Barbie#バービーコレクション#バービー#バービーファッションモデルコレクション#マテル#ドール#人形#バービー#アウトフィット#ドール服#フィギュア#インテリア#ファッションロイヤリティ#バービー人形#バービーファッションモデル#バービーFMC#シルクストーンバービー
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