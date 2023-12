【限定版】NIKE SB TSUMAMI 写真集

この写真集『つまみ:TSUMAMI』は、2019年2月から2020年3月頃まで、NIKESBJapanのスケーターたちを井関信雄氏が撮影した写真を納めたものです。スケートボーディング写真やオフショット写真、風景写真など様々な写真を掲載しており、それらはNIKESBから発表されている映像『WAMONO(和モノ)』、『CITYPOP』と同時期に記録されたものです。収録しているスケーターは、池慧野巨、堀米雄斗、白井空良、本橋瞭、戸倉大鳳、北詰隆平、奥野健也、森中一誠という日本を代表する8名を中心に、ゲストスケーターを数名掲載しています。世界を股にかけて活躍する日本のスケーターたちの、ストリートで行われるリアルな日常のライディング写真をぜひお楽しみください。※商品の状態は画像にてご判断ください。こちら限定版になります。#写真集#NIKE#限定版#スケーター



