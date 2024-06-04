曲物　曲水注　水指　茶道具　送料無料　1

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商品詳細
ごらんの様な曲物の水注です。多少の使いずれシミはございますがまだまだ使えます。水はもりませんでした。よろしくお願いいたします。直径 17.7cm高さ 14.5cm蓋は含まず。
http://narcologia.ru/goods/Sydney56349.html
http://narcologia.ru/goods/navigate67030.html
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