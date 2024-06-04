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曲物　曲水注　水指　茶道具　送料無料　1
商品番号 Q57322072418
商品名

曲物　曲水注　水指　茶道具　送料無料　1
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ごらんの様な曲物の水注です。多少の使いずれシミはございますがまだまだ使えます。水はもりませんでした。よろしくお願いいたします。直径　17.7cm高さ　14.5cm蓋は含まず。
http://narcologia.ru/goods/Sydney56349.html
http://narcologia.ru/goods/navigate67030.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming340892.html
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