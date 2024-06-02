WTAPS 01 Archive 新品/未開封

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商品詳細
新品/未開封は中々出品されないと思います。WTAPS01172MODT-BK01S2017年に限定2000冊で販売されたWTAPSの写真集・アーカイブブックです。1996年ブランドスタートから2017年EX.35までの膨大なアーカイブスから厳選された、ブランドの歴史を物語る300点以上のプロダクトを年代順に掲載。全アイテムにスペック及び解説文がついた編集となっています。2012年の企画立案より、5年の歳月をかけて編集されました。初回生産のみ2,000部限定商品になります。SPECBOOKSIZE:290x237mm360pageswithSleevecase2,000CopyLimited
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