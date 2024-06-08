極美品 ★A・E・マルティ挿画『ロンサール恋愛詩集』三部作1957年1650限定

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E749◆貴重な洋書古書挿画本あります⇒#じゃこま洋書古書挿画本アンドレ・E・マルティ挿画1650部限定『ロンサール恋愛詩集』三部作3冊セット1957年大きさ：約25㎝x約20㎝(1冊あたり)174ページ（3冊とも）「エレーヌのためのソネット集」「マリの恋」「カッサンドラの恋」貴重な限定セットアンドレ・E・マルティのポショワールが多数挿入されている『ロンサールの恋愛詩集』三部作のご紹介です。1957年に限定1650部で出版された、たいへん希少な挿絵本になります。ポショワールは絵の具の厚みが目で確認できるほどの鮮やかさです。不変のテーマである恋愛の切なさが伝わる本当に素敵な作品です。50年以上も昔の品物ですが、大変に綺麗な状態です。できるだけたくさんのポショワールを撮りましたぜひ画像をご覧になってください。◆アンティーク品についてのお願いアンティーク商品につきましては以下の点についてご了承くださいませ。・多少の色トビ、キズ等・経過年月ゆえの品質劣化（色あせや極小キズ）★プロフ お値引き情報など、定期的にお得情報を更新します！ぜひご確認ください ・コメントなしの即購入は大歓迎です！ ・他の輸入品 ⇒#じゃこま輸入★あんしん保証についてお品物が到着した際に、破損や使えないなど明らかな初期不良品がございましたら、全額を返金させていただきます。お受け取りになりましたら、評価の前にまずは点検をお願いします。問題がありましたら、評価前にご連絡くださいませ。★発送プチプチ・緩衝材などでしっかり梱包の上発送いたします。★平日は通常1～2日以内に発送しております。土日は発送が遅れる場合がございます。ご容赦ください。★その他の古書などラウル・デュフィ エドマンド・デュラック アーサー・ラッカムハリー・クラーク ジョルジュ・バルビエ ギュスターヴ・ドレ日本の昔噺 B10031374-0602180