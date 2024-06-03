中国 掛軸 鶴寿松齢

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商品詳細
30年程前に中国で土産に買ってきました。家では飾らずに保管していましたが使用しないので出品します。幅 約77cm長さ 約195cm箱に5cm程の割れが有ります。写真参照してください。美品ですが長期保管品ですのでご理解いただける方にご購入をお願いいたします。
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