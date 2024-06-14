プレイステーション5 美品

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PlayStation5ディスクドライブ搭載モデルPS5CFI-1100A01【商品状態】正常に動作することを確認済。なお、簡易クリーニング済みの商品となります。美品ですが新品ではございませんので、細かな傷、汚れ等ございますが、動作に影響はなく、問題なくお使いいただける商品です。PlayStation5CFI-1100A01ブランド：SONYPlayStationパッケージ種類：通常版色：ホワイト系開封して2日間使用。美品です。動作確認も問題ありません。中古品につき神経質な方は購入をお控えください。同梱物・PS5本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・純正コントローラー(ホワイト)・コントローラー充電ケーブル・ベース・印刷物1式(説明書)└クイックスタートガイド└セキュリティーガイド・箱配送中のトラブル等は責任を負えません。配送業者にお問い合わせ願います。※すり替え防止のため、返品・交換出来ませんのでご了承ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5