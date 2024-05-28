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配信 未受取 海外版 欧州版 ポケットモンスターY 4ヶ国版セット
商品番号 T44612829831
商品名

配信 未受取 海外版 欧州版 ポケットモンスターY 4ヶ国版セット
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 23,422 円
在庫状況 あり

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商品詳細

配信未受取海外版欧州版ポケットモンスターY4カ国版セットポケットモンスターY欧州版スペインイタリアフランスドイツ4ヶ国版セットです。全てのロムに、ほぼ同内容の配信(未受取)があります。ボールファンシー模様のビビヨンを全言語版集めていた際のものです。各言語版のカートリッジ、配信内容ともに入手困難なものですので、価値を見出だせる方にお譲りしたいです。即購入OKです。#ポケモン#ポケットモンスター#ゲーム#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#Nintendo2DS#Nintendo_2DS#2DSポケムーバーポケモンバンク
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