プレイステーション5本体

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商品詳細
本体は今年の冬ごろ新品購入しました。箱、付属品などは全て揃っています。目立った傷等はなく美品だと思います。アーマード・コア6 メルカリで新品購入ウィッチャー3 ゲオで中古で購入梱包完了しているので即日発送可能です。ご検討よろしくお願いします。プレステ5ps5プレステ本体
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