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【激レア】紳助・竜介のツッパリ魔 反抗の悪知恵　島田紳助　ワニブックス
商品番号 H98798801069
商品名

【激レア】紳助・竜介のツッパリ魔 反抗の悪知恵　島田紳助　ワニブックス
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 8,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和56年5月1日ワニブックスより発行され、KKベストセラーズより発売された本です。●初版です。かなりの年代物なので、全体的に日焼けが見られます。巻末に「100」と、鉛筆で落書きがあります。内容もこの時代の物なので、過激な部分があります。諸々ご理解いただける方にお譲りします。当方にペット・喫煙者はおりませんが、used品の為繊細な方のご購入はご遠慮ください。商品写真は、光の加減・撮影機器の都合で若干色味が実物と異なる場合があります。★気になる点などございましたら、お気軽にコメントよろしくお願いいたしますm(__)m#島田紳助#紳助#松本竜介#竜介#ワニブックス#KKベストセラーズ#ツッパリ魔#古書#年代物D-149
http://narcologia.ru/goods/reinforcement691499.html
http://narcologia.ru/goods/peroration2915.html
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