ニンテンドースイッチ 本体 Nintendo Switch グレー

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動作良好送料無料即購入OK値下げごめんなさい【商品内容】・switch本体・ジョイコン左・ジョイコン右・ジョイコンストラップ・ドック・HDMIケーブル・電源アダプター・ジョイコングリップ・外箱【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK(ケーブルをつながなくてもコントローラー使えます。)・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・初期化済み・アルコール除菌済み※ゲーム専門取扱い者による検品をしております。安心してお買い求めください。【発送について】・箱の中に仕切りがありしっかり固定された状態ですので本体が傷むこともなく安心です。・壊れないように外箱をプチプチでさらに包んでます・ダンボール箱に入れる際は緩衝材を入れます・ご購入者さまのもとに汚れたり壊れたりしないよう万全の体制でお届けいたしますので安心してお買い求めください。※ゲームソフトは付属しません※充電の容量については分かりかねます※トラブル防止のためシリアルナンバー控えております※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします#ニンテンドー #Nintendo #任天堂 #switch #スイッチ#TTKショップ