【匿名配送】ヴァイオレット エヴァーガーデン 公式設定集【送料無料】

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商品をご覧頂きありがとうございます。こちらは、ヴァイオレット・エヴァーガーデンVIOLETEVERGARDEN公式設定集イラスト集設定資料集になります。#シュウなんでも屋マンガはコチラ#シュウなんでも屋アニメグッズはコチラ【送料無料】【匿名配送】比較的に綺麗な商品ですが保管期間があります。中古品のため、完全完璧を求める神経質な方はご遠慮下さいませ。m(__)mプチプチで包みビニール袋で防水対策をして封筒に入れて発送します。人気アニメで、映画化もされた【ヴァイオレットエヴァーガーデン】の公式設定資料集になります！断捨離としてアニメ・漫画・ゲームのグッズを少しずつ出品するため、今回こちらを出品致します。(^_^)劇中のワンシーンや、キャラクター達の表情・服装、小道具、建物や背景など、細かく理解できるのでファンはコレクションすべき1冊になっています！(≧∇≦)bヴァイオレットエヴァーガーデンやギルベルトなど推しの好きなキャラクターが描かれている方や、京都アニメーション(京アニ)作品が好きな方など、この機会にコチラのキャラクターグッズ・設定資料集は如何でしょうか？(*^_^*)この様な原画集などの本は本棚に飾っておくとインテリア、アンティーク、オブジェクトにもなり部屋が彩られます。好きな物で部屋を飾りましょう！(≧∇≦)b何か分からない事が有りましたら気軽にコメントを下さい。(^_^)#ヴァイオレット・エヴァーガーデン#京都アニメーション#京アニ#公式設定集#資料集#キャラクターグッズ#ホビー#おもちゃ#玩具#コレクション#アニメ#漫画#マンガ#まんが#シュウなんでも屋マンガはコチラ#シュウなんでも屋アニメグッズはコチラ