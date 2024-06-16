ジャッキー・ブラウン Blu-ray 初回限定生産スペシャル・パッケージ

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2014年に購入して一度視聴し、その後自宅で保管していました。今回出品にあたり、動作確認しております。購入後時間が経っておりケースにスレがありますので、気になる方は避けていただければと思います。ディスクの盤面に傷はありません。特典のトゥルー・ロマンスのポストカードは未開封です。値下げは今のところ考えておりません。ジャッキーブラウン ブルーレイ