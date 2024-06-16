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ジャッキー・ブラウン Blu-ray 初回限定生産スペシャル・パッケージ
商品番号 X96246605726
商品名

ジャッキー・ブラウン Blu-ray 初回限定生産スペシャル・パッケージ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年に購入して一度視聴し、その後自宅で保管していました。今回出品にあたり、動作確認しております。購入後時間が経っておりケースにスレがありますので、気になる方は避けていただければと思います。ディスクの盤面に傷はありません。特典のトゥルー・ロマンスのポストカードは未開封です。値下げは今のところ考えておりません。ジャッキーブラウン　ブルーレイ
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