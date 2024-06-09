激レア！★ らくがきっず コナミ 対戦格闘 N64ソフト/任天堂 コナミ

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商品詳細
動作確認済。中古。現在箱説付きは希少で入手難です！値引不可❗️値段交渉はお控え下さい！※すり替え防止の為キャンセル返品は対応しません！宜しくお願い致します。即購入OKです！！●らくがきっず任天堂64でコナミがこんな格闘ゲームを出していた！絵が「パラッパラッパー、ペーパーマリオ」の様なアニメの様な感じの格闘ゲーム。ストリートファイター２のコマンドに似た操作で遊べる！キャラは宇宙飛行士、恐竜、爪が尖りまくっている犬、電気を発するロボット、上空から降ってくる女の子、不良などなど、個性的なキャラクターの多彩な動きが楽しい格闘ゲームです！必殺技もぶっ飛んでます(笑)！
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