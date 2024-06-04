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- 【新品・未開封】ちいかわ ハッピーバッグ2023（卯年）
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。グッズ整理の為、出品致します。『ちいかわマーケット』にて期間限定受注された『ちいかわ ハッピーバッグ2023（卯年）』となります。ちいかわマーケットから届いたままの状態で暗室にて保管しておりました。購入して頂けましたら、24時間以内に発送致します。⚠️素人による自宅保管の為、新品未開封ですがパッケージにはシワなどあります。初期傷等に神経質な方は購入をご遠慮ください。⚠️発送の際、多少圧縮するかもしれません。ご了承ください。⚠️購入者様都合による返品は受け付けておりません。⚠️即購入⭕️ 単品販売、値下げ交渉❌上記にご理解頂ける方のみ、よろしくお願い致します。#ちいかわ#ハチワレ#うさぎ
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