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NINTENDO SWITCH　ブルー　ネオンイエロー
商品番号 K88635688354
商品名

NINTENDO SWITCH　ブルー　ネオンイエロー
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド2021年2月購入あつもりなどやる目的で購入しましたが、結局あまり触れないまま放置してあったので出品致します。　初期で付属していたJoy-Conに不具合があり、違うカラーリングのものを購入したので箱に書いてあるJoy-Conと現在あるJoy-Conのカラーが異なっています。Joy-Conは今年の4月に購入してます。そこからは1,2回程度しか使っていないのでドリフトなどは起こりません。充電の持ちに関しても購入当初と比べても変わっていません。付属品完備充電器やドックは使用感があります。本体にはカバーとフィルムを貼っていたので傷などはほぼ付いていません。素人保管のため神経質な方はご遠慮下さい。即購入ok！ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/perpetual678346.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture745241.html
http://narcologia.ru/goods/freshman172256.html
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