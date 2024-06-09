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商品詳細
SONYPS5PlayStation5本体デジタル・エディションディスクドライブ非搭載モデル型番:CFI-1200B01未使用品ですが、外箱に少し傷があります。新品未使用の為、動作確認はしていません。初期不良の場合は、お手数ではございますがプレイステーションカスタマーサポートへ直接お問い合わせ下さい。配送などによる擦り傷、凹み等配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解下さい。すり替え防止のため、購入後のキャンセル、返品、返金は対応致しかねます。#プレイステーション5#プレステ5#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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