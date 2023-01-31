【最終値下げ】GBA「シュガシュガルーン　ハートがいっぱい！萌黄学園」【レア】

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商品詳細
ゲームボーイアドバンス用ソフト「シュガシュガルーン ハートがいっぱい！萌黄学園」です。箱、説明書、ゲームソフト、アンケートはがきのセットになります。箱のつぶれや破れはありませんが、箱の正面と裏面が若干黄みがかっています。セーブ方式はEEPROMです。電池切れによるセーブデータ消失の心配はありません。発送時に箱の潰れを防止するために、あらかじめ外箱と中箱（紙トレイ）を畳んだ状態で発送します。少女漫画原作のアドベンチャーゲームです。会話やイベントやミニゲームで遊びながらゲームを進めていきます。シュガシュガルーンのゲームはPS2、DS、GBAで発売されましたが、何故かGBA版だけはレアソフトとなっていますよ。▲▼▲▼▲▼ 必ずお読みください ▲▼▲▼▲▼※即購入OKです。欲しい時が買い時です。※ネコポスでの発送を予定しています。※ゆうゆうメルカリ便への変更も可能です。（購入前にコメントをお願いします）※値下げ交渉には応じられません。ご容赦ください。※この商品の出品日2023/07/17
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