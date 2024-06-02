ファミコンソフト 「ぼくってウパ」

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ファミコンソフトKONAMIバイオミラクルぼくってウパこちら自宅の本体にて動作確認できましたが自宅保管品ですのでご理解頂けるかたのみ購入よろしくお願い致します。箱、説明書無しです。状態は、写真で確認お願いいたします。すり替え防止の為、ノークレームノーリターンでお願い致します。緩衝材を使用して、防水対策をして、発送致します。