ピクミン　フィギュアセット

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商品詳細
ピクミンフィギュア セット新品未使用未開封品です画像4のとおり、箱に痛みがあります分かりやすいように赤色の矢印で痛み箇所を示していますビニールに入れてプチプチに包み、ダンボールに入れて発送いたします
http://narcologia.ru/goods/subtropical488501.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless813159.html
http://narcologia.ru/goods/browse631791.html
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