チェウォン ルセラフィム ファンミーティング　入場特典トレカ

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商品詳細
海外製品につき、初期傷、スレ等気になる方また素人の保管のため神経質な方はご購入をお控え下さい。➕800円でアルバムとセットで購入できます。（LESSERAFIMUNFORGIVENアルバム開封済み）
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