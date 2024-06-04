【FC限定盤Blu-ray】ジェジュン　Flawless Love

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商品詳細
ジェジュンJAEJOONGARENATOUR2019~FlawlessLove〜ファンクラブ限定盤定価13,200円ブルーレイ2枚組新品で購入し、一度軽く視聴しました。ビニールに多少のスレあり。自宅保存ご理解頂ける方へ。ブックレットも見応えありの68ページ♡₊⁺ディスク２には、各会場のバックステージ映像が入っており、ボリューム満点の保存版です★らくらくorゆうゆうメルカリ便、どちらかの発送です。【商品仕様】[1]Blu-rayDisc2枚組[2]3方背ケース[3]68ページPHOTOBOOKLET【収録内容】1.Defiance2.JustAnotherGirl3.KISSB4.BeautifulWoman5.AllAlone6.シロド7.YourLove8.LAVENDER9.One10.IMPOSSIBLE11.RunAway12.RottenLove13.Sign14.Mine15.君だけになる前に16.DADADANCIN'17.GoodMorningNight18.化粧19.メロディー20.守ってあげる21.SweetestLove22.未来予想図Ⅱ23.アイノカゲ✂︎---------J-JUNJAEJOONGコンサートブルーレイBlu-rayDVDJAEFANSファンクラブFC限定韓国ライブBuyeeバイイーフローレスラブFlawlessLove
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