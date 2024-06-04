【限定盤】【新品】hide／子 ギャル（PV収録DVD付2枚組）

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【新品】【限定盤】【廃盤】【送料無料】hide／子ギャル(PV収録DVD付き2枚組)豪華三方背ケース仕様／初回盤17曲入りhide生誕50年を迎えた2014年、再現不可能と言われた最後の未発表曲「子ギャル」が完成!「子ギャル」は本来3rdアルバム『Ja,Zoo』に収録される予定だったが、制作途中の、ラフなボーカルによるデモ音源しか存在しなかったため、再現不可能と思われていた幻の楽曲。ヤマハが開発した最新の歌声合成技術(VOCALOID)と、hideと共に楽曲制作してきたI.N.A.のプロデュースワークが融合したからこそ実現した奇跡の新曲を、アルバムとしてリリース!アルバム『子ギャル』は新曲「子ギャル」に加えて、代表曲ともいえる15曲を“BonusTrack\"として新たにリマスタリングして収録した16曲入り。初回限定盤は“ExtraTrack\"として、1998年、アルバム『Ja,Zoo』制作当時の貴重な「子ギャル」デモ音源も収録した17曲入り、さらにhideフルカラーフォトによる豪華三方背ケース仕様!PromotionVideoを収録したDVD付き。未開封新品生産終了品／廃盤#hide#X#限定盤#ピンクスパイダー