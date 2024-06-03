KAWAI カワイ　電子ピアノ ES110

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商品詳細
【購入日】2022年頃【状態】自宅で使用していましたので多少傷などございます。【動作確認】問題なく使用出来ます。【付属品】1枚目の写真に写っている物が全てです。ご購入の際は取引完了の前に商品の確認お願いします。すり替え防止の為にシリアルナンバー控えています。丁寧な梱包と迅速な発送心掛けています。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/smear518204.html
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