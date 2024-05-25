

アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ... 展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ...



金沢21世紀美術館 | Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ ... 金沢21世紀美術館 | Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ ...



展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ... 展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ...



アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ... 展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ...



展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ... 展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ...



金沢21世紀美術館 | Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ ... 金沢21世紀美術館 | Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ ...



展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ... 展覧会図録】Alex Da Corte Fresh Hell アレックス・ダ・コルテ 新鮮な ...



アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ... アレックス・ダ・コルテ/新鮮な地獄」展覧会カタログ | 金沢21世紀 ...



展覧会カタログのご紹介】 「Alex Da Corte Fresh Hell… | Instagram 展覧会カタログのご紹介】 「Alex Da Corte Fresh Hell… | Instagram

AlexDaCorteFreshHellアレックス・ダ・コルテ 新鮮な地獄」展覧会カタログ［書籍概要］仕様：A4縦変型（W225×H297㎜）/184頁/並製ビニールカバー価格：¥5,500(税込)発行年：2023年発行：株式会社マイブックサービス言語：日本語、英語アレックス・ダ・コルテは、イメージの作られ方、認識のされ方、またその延長にある記憶の作られ方について探求している注目の作家です。日本で初めての個展となる今回は、なじみのキャラクターやアイコンに彩られる遊び心のあるポップでバーチャルなイメージと、現実の陰鬱さや寂寥感が共存する不思議な魅力にあふれた映像作品を中心に紹介する展覧会です。本書は「アレックス・ダ・コルテ 新鮮な地獄」（金沢21世紀美術館）の全貌を収めるとともに、展覧会を多角的に考察した一冊です。ビニール素材のブックカバーが掛けられ、表紙には本展覧会のメインビジュアルがデザインされた装丁となっています。AlexDaCorteFreshHellアレックス・ダ・コルテ 新鮮な地獄