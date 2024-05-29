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ポケカ　リーフィアvstar PSA10
商品番号 W44182617337
商品名

ポケカ　リーフィアvstar PSA10
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,140 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご購入に際しては、プロフィール欄の【PSA鑑定品ご購入時の注意事項】を必ずご確認ください。Year2022BrandPOKEMONJAPANESESWORD\u0026SHIELDVSTARUNIVERSESportTCGCardsCardNumber210PlayerFA/LEAFEONVSTARVariety/PedigreeVSTARUNIVERSEGradeGEMMT10種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバースレアリティ···SAR鑑定状況···PSA10
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