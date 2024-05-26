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商品詳細
【古本・記念誌】鄭成功生誕370年記念 鄭成功と同時代史研究 目録・解説・研究（K_1034）見返しに記念切手（現物）と消印目次日本における鄭成功研究をめぐって 川勝守日本文学・演劇における鄭成功 尾崎秀樹日本における鄭成功関連文献目録 二宮一郎福建における鄭成功及び鄭氏の貿易に関する研究の現状 鄭広南台湾における鄭成功研究の現状 石万寿鄭成功文献目録（華文編） 細見和弘鄭成功關系欧文目録 奈良修一鄭成功記念館の建設を国際的規模で呼び掛ける 呼び掛け人 福住邦夫（横浜）鄭万枝（台北）鄭万進（福建）鄭成功の遺品と居宅跡の発掘調査について 吉福清和「国性（姓）爺」上演記録 尾崎秀樹編集後記 林重太■形態：横18.4×縦25.7×厚0.8㎝ 並■頁数：152頁■発行人：林重太■発行所：鄭成功と同時代史研究会■発行日：1994年7月14日発行■定価：非売品■状態：背/ヤケ・汚れ 表紙・裏表紙/背側汚れ・シミ・焼け 三方/焼け 中頁/良 ■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。#NEZU鄭成功
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