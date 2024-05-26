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xbox series s本体+HDMIケーブル+電源ケーブル
商品番号 L85905555821
商品名

xbox series s本体+HDMIケーブル+電源ケーブル
ブランド名 エックスボックス
特別価格 税込 9,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品名:XboxSeriesS内容物　・XboxSeriesS(SSD512GB)本体✖:１　・付属の電源ケーブル✖:１　・付属のHDMIケーブル✖:１本体は工場出荷状態に初期化済みです。XboxSeriesXが購入出来たので出品することにしました。使用期間は約半年程度ですが、土日に２～３時間／日程度の使用。落下させたこともなく、昨日まで問題なく稼働していました。（初期化は本日行いました）別で売っている商品とまとめて購入可能です。その際はお値引きいたします。即購入⭕️フォロー割200円#xbox#ゲーミングマウス#ゲーミングキーボード#フォートナイト#コントローラー
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