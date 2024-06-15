太鼓の達人 Wii 任天堂

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商品詳細
太鼓の達人ソフト、太鼓、バチのセットです太鼓に接続すると選択肢画面が勝手に変わっていくバグがあります例１アナタボシ→ちびまる子ちゃん→らきすた～続く→アナタボシ2かんたん→ふつう→むずかしい→かんたん～繰り返しやりたい曲や難易度などもタイミングよく叩かなければ出来ませんかなりのスピードで変わっていくのでプレイする前から大変ですリズムゲーム自体は太鼓に接続したままでも普通に叩けましたwiiリモコンのみでプレイする場合は通常通りできます別のwiiリモコンにも接続しプレイしましたが同じ様になったため太鼓本体に問題があると思いますあとバチが1本しかありません(見つけたら追加します)直った場合の保証などはできませんコレクターや配信者の方などにオススメです。
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