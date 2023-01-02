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- 【23日まで】クイーンズブレイド 複製原画 カグヤ saitomキャラクター
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商品詳細
ホビージャパンオンラインショップで購入後部屋に飾っていました。特に目立つ傷や汚れはなく状態良好です。額縁の茶色い斑点は汚しと言われるもので、デザインの一種です。見かけだけで実際に汚れているわけではありません。値段交渉・即購入OK。かぶせ箱もあります。Foroverseasbuyers,feelfreetopurchaseanyoftheitemssoldatthisaccountbutpleasemakesuretouseanimportagentortransferservice.Icannotshipinternationallyduetothemercaritermsandconditions.YoucanaskmeaquestioninEnglishduringtheentiretransaction.Thisitemisingoodconditionwithnonoticeabledefectortaint.#ホビージャパン#hobbyjapan
http://narcologia.ru/goods/perforce79665.html
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