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レイジングサーフ　1BOX シュリンク付き
商品番号 S93045467512
商品名

レイジングサーフ　1BOX シュリンク付き
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフ未開封ボックスシュリンク付きTSUTAYAで購入した物です。他店でも購入でき、お目当てのカードが出たのでこちらはお譲りします。画像の通り、未開封シュリンク付きです。特にビニールの破れなどありません。現状のままでお送りします。よろしくお願いします。種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス
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