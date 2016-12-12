レア】PSVITA ダンガンロンパ リミテッドエディション 本体 ゲーム ...

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✨✨限定、レア、本体極美品✨✨PlayStation®Vitaダンガンロンパ1・2リミテッドエディションホワイトPCH-2000ZA12※ダンガンロンパのソフト、プロダクトコード、特典等ありません。＊Wi-Fiモデル＊＊本体内１GBメモリ内蔵＊＊値下げ交渉はご遠慮頂いております。予めご了承下さい。■■付属品■■⚪︎PSVITA本体⚪︎充電器一式⚪︎ダンガロンパの外箱⚪︎箱⚪︎印刷物（クイックスタートガイド、セーフティガイド、他４枚）※メッセージカード欠品です。以上で全てです。※検品用のソフト、メモリーカードなど付属しませんのでご注意ください。■■状態■■総合【A】本体は使用感がなく極美品です♫箱や充電器はやや使用感ありです。《動作》【A】初期化済。ソウルサクリファイスのソフトを使用し左右スティック各ボタン左右スピーカー音量調整タッチパネル反応カメラ起動充電器接続→→確認済です。《本体》【S】使用感がほぼありません。キズや汚れはなく大変きれいです。《画面》【A】キズや画面焼けはなさそうです。画面下に沿って光ムラがあります。保護フィルムは貼っておりません。《箱》【B】ダンガロンパの箱、内側にシミ汚れがあります。PSVITAの箱、所々キズ、汚れ、小さな凹みがあります。【N新品】【S未使用に近い】【A非常に良い】【B良い】【C普通】【D少し悪い】【E悪い】※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。#かりあさPSVITA一覧⇧他のPSVITAはこちらをタップ⇧※すり替え防止対策としてシリアルナンバーを撮影、保管させて頂きます。※説明文の無断使用は禁止行為です。■■発送■■プチプチで包み防水で袋へ入れダンボールで発送します。☆匿名配送☆☆送料込み☆☆即購入OK☆ソニーPlayStationVitaPlayStation_VitaPSVitaPS_Vita白Whiteレアコラボ限定数量限定プレイステーションヴィータLimitedEditiong375