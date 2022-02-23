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- ザ・スピルト・インク「ビル・ヒックス」ポップシック
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商品詳細
2022年制作。「ザ・スピルト・インク/ビル・ヒックス・ポップシック」TheSpiltInk/BillHickspopsick。360x320mm。キャンバスにペインティング。額装済み。額の大きさ:440x360mm。キャンバス裏と額装裏に直筆サイン入り。日本を拠点に活動するファインアート・アーチスト/ライヴペインター「ザ・スピルト・インク」。有名人やミュージシャンのポートレイトを中心に制作。モチーフのビル・ヒックスは、32才で夭折した、80年代～90年代に活躍したアメリカの毒舌スタンダップ・コメディアン(レニー・ブルースみたいな？)。#ザ・スピルト・インク #ポートレイト#ペインティング #ビル・ヒックス#TheSpiltInk #ポップシック
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