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ザ・スピルト・インク「ビル・ヒックス」ポップシック
商品番号 E81137912031
商品名

ザ・スピルト・インク「ビル・ヒックス」ポップシック
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年制作。「ザ・スピルト・インク/ビル・ヒックス・ポップシック」TheSpiltInk/BillHickspopsick。360x320mm。キャンバスにペインティング。額装済み。額の大きさ:440x360mm。キャンバス裏と額装裏に直筆サイン入り。日本を拠点に活動するファインアート・アーチスト/ライヴペインター「ザ・スピルト・インク」。有名人やミュージシャンのポートレイトを中心に制作。モチーフのビル・ヒックスは、32才で夭折した、80年代～90年代に活躍したアメリカの毒舌スタンダップ・コメディアン(レニー・ブルースみたいな？)。#ザ・スピルト・インク　#ポートレイト#ペインティング　#ビル・ヒックス#TheSpiltInk　#ポップシック
http://narcologia.ru/goods/plaque427207.html
http://narcologia.ru/goods/unusable232674.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei199071.html
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