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商品詳細
ニンテンドー3ds動作確認済み状態は写真を確認ください(ハードカバーを付けて使用していたので傷はほぼありません。)内容物・本体・microSDHCカード(4GB)なし・ARカードあり・かんたんスタートガイドあり 取扱説明書あり タッチペンあり 充電器はありません。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/update433095.html
http://narcologia.ru/goods/approximate979920.html
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