

SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️



SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️ SCPH-15000.動作品❗️本州イチ起動の遅いPS2です。気の短い方はNGで❗️

＊全てのディスクでゲームしましたが、問題無くプレイ出来ましたが、 青色ディスクで傷の多いディスクは、読み込みません、お気をつけ下さい。★5〜10枚の銀色(ps2)青色(ps2)黒色(ps1)で動作確認していますので、到着後に動かないとかの、トラブルはほぼほぼ、有りません、安心してプレイをお楽しみ下さい。★ゲーム機にセット後、起動、ディスク読み込み、スタート画面から3〜10分間、プレイしてテスト完了★ゲームソフトと言う性質上、最後までの動作確認確認は、出来かねます。★極美品とは言えませんが、そこまで酷いキズ等は無く、美品だと思います。(写真にて確認願います)＊PlayStation2.SCPH-15000.ブラック♥︎読み込む速度を速くする設定・メニュー画面の△押す・もう一回△を押す・ディスク読み込み速度を高速にする・✖️で戻るこれで早くなります。★動作確認・ps2(銀ディスク)→良好、・ps2(青ディスク)→良好、・初代ps(黒ディスク)→良好、・CD→良好、早・コントローラ挿入口→良好good・メモリーカード挿入口→良好goo・開ボタン、電源ボタン→良好goo★起動時間→平均25秒・銀ディスク(ps2)→平均28秒←注目・青ディスク(ps2)→平均26秒←注目・黒ディスク(ps1)→平均24秒←注目★ディスク読み取り時間→約8秒★レンズクリーナーCDにて、レンズクリーニング済です。★画質良好、酷いチラつき無★当たり前のことですが、キズの多いディスクは、読み込みません、★動作確認ディスク(ps2ディスク)く・ひぐらしのなく頃に祭(銀)・チェスチャンピオン(青)・桃鉄11(青)・実況パワフルプロ野球12・ジェットでGO2(銀)★動作確認ディスク(初代ps)・FINALFANTASYⅧ・GGENERATION・パイロットになろう・JETでGOTHEテニス・その他約5本★私は、タバコは吸いません。ペットも飼っておりません。★お支払い確定後→24時間以内に発送致します。★本体の状態は、写真にて確認願います。写真には写らない、キズ、汚れ等ある場合あり#SCPH-15000#プレステ2#プレイステーション2#ps2#プレステ2