森山大道　サンルウへの手紙　初版本

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商品詳細
森山大道 写真集「サン・ルウへの手紙 LettreàSt.Lou.」1990年発売の#初版本です30年ほど前に新品で購入。使用感、ヤケ、スレ多数あります。ページの端に付箋を貼っているところがいくつもあります。写真をご覧になってから購入ご検討ください。他所よりお値段お安くしております。#森山大道#森山_大道#本#芸術／絵画・彫刻 #サンルウへの手紙#古本#希少本#写真集
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