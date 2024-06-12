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Nintendo Switch ニンテンドースウィッチ本体　まとめ売り
商品番号 N70694036371
商品名

Nintendo Switch ニンテンドースウィッチ本体　まとめ売り
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo写真にあるものが出品物になります本体一式のほかにType-CUSBケーブル　コントローラー　２つ有線LANアダプターLANケーブルHDMIケーブル32GBメモリカード追加で一個ACアダプター　などがあります本体は動作に問題ありませんJoy-Conはブルーのほうのボタンが効きづらいときがあります画面も購入後すぐに保護シート貼ってあったので綺麗だと思います素人管理ですので傷や汚れはありますのでそういうのが気になるかたはご遠慮ください写真を載せてありますがほかに気になることがあれば気軽にコメント下さい
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