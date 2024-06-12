Nintendo Switch ニンテンドースウィッチ本体　まとめ売り

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo写真にあるものが出品物になります本体一式のほかにType-CUSBケーブル コントローラー ２つ有線LANアダプターLANケーブルHDMIケーブル32GBメモリカード追加で一個ACアダプター などがあります本体は動作に問題ありませんJoy-Conはブルーのほうのボタンが効きづらいときがあります画面も購入後すぐに保護シート貼ってあったので綺麗だと思います素人管理ですので傷や汚れはありますのでそういうのが気になるかたはご遠慮ください写真を載せてありますがほかに気になることがあれば気軽にコメント下さい



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