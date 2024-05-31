キハダ　SR PSA9

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自引きです。9月返却分まとめ割の方、お値引き受け付けます。PSAケースは初期傷がある物も存在しますので傷やスレ、割れやかけ等の責任は持ちません。PSA9/10等の高い評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/線傷等がある場合がございます。商品状態につきましては写真でご確認いただきご納得の上ご購入お願い致します。自身でPSAに出したワンオーナー品となります。また過度に神経質な方は購入ご遠慮ください。