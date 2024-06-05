スクエア⭐︎ファイナルファンタジー　1 ⭐︎ファミコン⭐︎FC ソフト

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商品詳細
SQARE「ファイナルファンタジー」 FF1購入後、何度かプレイをして、箱に入れて保管していました。約35年前のソフトにしては、私的にまずまず綺麗で、状態も良いと思います。半年程前になりますが、特に起動には問題はありませんでした。箱、説明書、プラケース、注意書き 付き年代物のソフトです。使用時に当たっては、本体との相性もあります。全ての本体での正常起動、バッテリーは保証致しかねますので、その点をご理解の程を、宜しくお願いします。※すり替え防止の為に、返品や交換は承れませんので、必ず説明、写真を見て、納得の上でご購入お願いします。※余り細かな事を気にされる方は、ご遠慮下さい。宜しくお願いします。#ニンテンドー#任天堂#ゲーム#RPG#ファミコン#スクエニ#Other#FF1#レトロゲーム
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