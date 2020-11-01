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商品詳細
英語版タイトル通りアールヌーボー、アールデコのガラス製品のまさに百科事典ともいうべき一冊。数多くのガラス・アーティスト/メーカーについて記述Glass-ArtNouveautoArtDecoVictorArwas著アカデミー・エディションズ刊256ページ316図版（うち104図版はカラー）31.3x24.5cm厚さ2.3cm1.ガラス2.ガラス製作所(TheGlassHouse)3.パートドベール4.修復、破損した作品5.贋物(Fakes\u0026Forgeries)ガラス作品デザイナー\u0026メーカー＊アルジー・ルソー、バカラ、アンリ・クロ、ドーム・ナンシー、デコルシュモン、、他。
http://narcologia.ru/goods/pompous738623.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation129324.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate767648.html
564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org
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そごう美術館「アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン ...
アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン オールドノリタケ ...
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アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン オールドノリタケ ...