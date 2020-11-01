

564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org 564 ガラス、アール・ヌーヴォーからアール・デコへ | www.esn-ub.org



そごう美術館「アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン ... そごう美術館「アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン ...



アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン オールドノリタケ ... アールヌーヴォーからアールデコに咲いたデザイン オールドノリタケ ...

英語版タイトル通りアールヌーボー、アールデコのガラス製品のまさに百科事典ともいうべき一冊。数多くのガラス・アーティスト/メーカーについて記述Glass-ArtNouveautoArtDecoVictorArwas著アカデミー・エディションズ刊256ページ316図版（うち104図版はカラー）31.3x24.5cm厚さ2.3cm1.ガラス2.ガラス製作所(TheGlassHouse)3.パートドベール4.修復、破損した作品5.贋物(Fakes\u0026Forgeries)ガラス作品デザイナー\u0026メーカー＊アルジー・ルソー、バカラ、アンリ・クロ、ドーム・ナンシー、デコルシュモン、、他。