新品　未開封　PSP エターナル・エチュード Canvas4 限定版

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商品詳細
この度は、沢山ある商品の中から、私が出品した商品をご覧になっていただき、誠に有難うございます。ご購入前に、プロフィールのご確認を宜しくお願い致します。 下記のタグから出品してる商品をご覧になれます。↓↓↓#はるるん専用出品「エターナル・エチュードCanvas4限定版」PIACCI新品未開封です。クッションカバー、設定資料集が同梱されてます。シュリンクに破れなし、外箱に色あせなし、破損なし。シュリンクの締め付けによる外箱の歪みある場合があります。#PIACCI#ゲーム#アドベンチャー#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP#はるるん専用出品2011年1月に発売されたPC版「エターナル・エチュードCanvas4」のコンシューマ移植作品。移植にあたり、新規描き下ろしイベントCGも追加!【限定版は特製クッションカバーと設定資料集】☆特製クッションカバー好評だったCanvas3限定版と同じ素材、サイズ。もちろん、新規描き下ろしイラストを使用。☆設定資料集Canvas4の世界観がよく分かる小冊子濡れ防止し、緩衝材入れた宅急便コンパクトで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/sucrose437040.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle150125.html
http://narcologia.ru/goods/freezer760098.html
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