【廃盤】Fender Bassbreaker45

ご覧頂きましてありがとうございます。10ヶ月前に新品で購入されたものを、メルカリにて購入して6ヶ月ほど使用。スタジオに持ち込んでの3回くらいです。あとは自宅で数回程度。1〜45Wで出力調整ができるので鳴らせる環境もある程度選べると思います。機材買い替えのため出品します。使用感のほぼない新品に近い状態ですが、持ち運びの際に取手の部分が劣化しております。そもそも劣化しやすいみたいで代替品がでています。演奏上の支障はありません。大型商品のため発送にはお時間を頂きます。即購入NG一度コメントください付属品:ケーブル/取り扱い説明書/ソフトカバー重量···25kg幅···666mm高さ···558mm奥行き···267mm以下メーカーサイトからの抜粋となります。Bassbreaker™ギターアンプシリーズは、Bassmanアンプのデザインを基に、チューブアンプ・サウンドの更なる魅力を実感できるよう、新たな機能を搭載し、開発されました。Bassbreaker45™は、45W出力のシリーズ最高ランクモデルです。1960年代のアンプをモデルとしたパワーチューブやスピーカー、フェンダー独自のサーキットにより本物のチューブ・サウンドを体感できます。・NORMALとBRIGHT,BOTH３つのインプット(ケーブル不要)・12インチCelestion®V-typeスピーカーを2基搭載・セミクローズドのカバ材製キャビネット・Bassbreaker™BB-212Enclosureとの相性が抜群です。・59年Bassmanモデルサーキットを使用。優れたペダルレスポンス、豊かな表現力・2つのEL34アウトプットチューブ・アウトプットレベルノブで45w~1wまで調節可能#フェンダー#Fender#VOX#ギター#アンプ#真空管#ベースブレイカー#コンボアンプ



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