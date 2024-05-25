薔療法　ろりょうほう　医学博士　石井健之助

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恵比寿でカルマを取り除く治療を実施されていた石井健之助先生の著作の第二部 薔療法 ろりようほうです。今では絶版となっています。この第二部 薔療法ではこの世でエネルギーのあるものは極性を持っています。磁気はSとN.電気は＋と−、我々の住む宇宙も顕界と霊界、この世も、その國ときの國、そして人も肉体精神と霊体霊魂の二重構造なのです。そしてマイナス波動の食事をするとき、霊体霊魂を構成する虚字、虚音に、からみつくむき、こやも、そまたはのがあり、それらが食事をとりにくくします。この本は上記4つの悪いエネルギーを溶かし、正常な働きをさせるために書いたものです。 とあります。発行日 2007年2月3日著者 医学博士 石井健之助発行所 之出版編者 笹原和子印刷 ポートサイド印刷乱丁、落丁、傷などはなく、良い保存状態です。よろしくお願いいたします。