関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーション 下肢

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商品詳細
「関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーション下肢」整形外科リハビリテーション学会定価:￥6800本棚に収納していたスレが表紙にあり、帯は破れ、折れもあります。書籍の中は目立つ折れや破れもなく美品と思います。#整形外科リハビリテーション学会#本
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