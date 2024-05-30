GBゲームボーイ ジミーコナーズのプロテニスツアー

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商品詳細
GAMEBOY用ソフトミサワエンターテイメント社製ジミーコナーズのプロテニスツアーです。オレンジ箱ですが焼けによる色褪せもなく状態はまあまあよいと思います。プラケースも透明を保っています。個人保管の中古品につき、神経質な方の購入はお断りいたします。「ジミーコナーズプロテニスツアー」定価:￥3786#ゲーム#スポーツ#ゲームボーイ#Otherレアレトロ激レアスーパーファミコン
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