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GBゲームボーイ ジミーコナーズのプロテニスツアー
商品番号 A35395147842
商品名

GBゲームボーイ ジミーコナーズのプロテニスツアー
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 9,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GAMEBOY用ソフトミサワエンターテイメント社製ジミーコナーズのプロテニスツアーです。オレンジ箱ですが焼けによる色褪せもなく状態はまあまあよいと思います。プラケースも透明を保っています。個人保管の中古品につき、神経質な方の購入はお断りいたします。「ジミーコナーズプロテニスツアー」定価:￥3786#ゲーム#スポーツ#ゲームボーイ#Otherレアレトロ激レアスーパーファミコン
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